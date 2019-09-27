Футбол
Газета.RuХабиб ответил на вызов Ибрагимовича
"Полная ерунда", — написал Нурмагомедов в комментариях к посту Ибрагимовича в инстаграме. Также швед бросил вызов полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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В своём посте Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.Чемпионат02:54
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