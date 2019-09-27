Футбол
ТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.Lenta.ru09:22
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
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Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
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В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
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РИА Новости вчера в 22:31
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Общество
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Газета.Ru вчера в 01:52
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Частицы пластика найдены в чайных пакетиках
Одним из главных источников полимерных микрочастиц оказались пакетики для чая.
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Общество
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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
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Коммерсантъ 21:49
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«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
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После перерыва в 10 месяцев Расул Мирзаев вернулся в клетку на турнире АСА 99 и проиграл в первом раунде Шамилю Шахбулатову.
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Шоу-бизнес
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Lenta.ru 07:43
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В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
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Российская газета 09:55
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Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
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Аргументы и Факты - Югра 05:44
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Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
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