Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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с чего всё началось
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram
 ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.
Lenta.ru09:22

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Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян

Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
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Происшествия

Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование

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Lenta.ru 06:50
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
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Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
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Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
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В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости вчера в 22:31
Гаджеты

Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro

Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
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Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком

Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
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Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

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Газета.Ru вчера в 01:52
Наука

Частицы пластика найдены в чайных пакетиках

Одним из главных источников полимерных микрочастиц оказались пакетики для чая.
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Вести.Ru 11:47
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
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Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.
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Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Газета.Ru вчера в 04:27
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
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Партнер Макгрегора победил в главном бою Bellator 227 за 30 секунд

Sportbox.RU 19:25
Единоборства

Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Впервые в карьере

После перерыва в 10 месяцев Расул Мирзаев вернулся в клетку на турнире АСА 99 и проиграл в первом раунде Шамилю Шахбулатову.
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Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
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Политика

Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
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Актер из «Глухаря» Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.
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В Киеве рассказали, когда начнут платить пенсии в ДНР и ЛНР

Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
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Полпред президента в УрФО прибыл в Югру с рабочим визитом

Николай Цуканов уже посетил ряд социальных объектов в столице округа В Ханты-Мансийск сегодня, 27 сентября, с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
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Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет

По словам профессора, в России около 48% смертей вызвано именно этими болезнями.
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Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
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Актриса Ирина Пегова впервые поделилась снимком с сестрой

Актриса театра и кино Ирина Пегова впервые поделилась снимком со старшей сестрой Татьяной.
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