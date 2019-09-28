Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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«Полная ерунда». Хабиб ответил на вызов Златана

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В МЧС России разрешили курить на балконах

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Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
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Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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На борту горящего в Южной Корее судна находились десять россиян

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