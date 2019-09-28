Футбол
ТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Sport24.ru27 сентября в 17:17
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
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Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал неугасающий интерес «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
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Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
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Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 27 сентября в 09:22
Общество
Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты
По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
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Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
RT на русском вчера в 23:57
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23
REGNUM 27 сентября в 06:00
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
Интерфакс вчера в 09:03
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ 26 сентября в 02:07
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости 27 сентября в 18:09
Политика
США тайно изменили требования к осведомителям перед жалобой на Трампа
Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах должны были указывать информацию, полученную только из первых рук, сообщает The Federalist.
РЕН ТВ вчера в 23:43
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Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Общество
Митинг за прекращение «московского дела» пройдет на проспекте Сахарова
Интерфакс вчера в 18:59
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Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor 27 сентября в 23:21
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Происшествия
На борту горящего в Южной Корее судна находились десять россиян
Десять россиян были на борту горящего в южнокорейском порту Ульсан судна, сообщило РИА Новости генконсульство в Пусане со ссылкой на капитана корабля.
РИА Новости вчера в 04:25
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Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T.
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Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
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Никита Кучеров забил победный гол в матче «Флорида» – «Тампа-Бэй»
Вести.Ru 26 сентября в 23:40