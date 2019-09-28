Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Происшествия

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В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
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Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом

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Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

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В воинские части российской армии начали поступать модернизированные танки Т-90М.
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Политика

Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.
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Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение с поста главного тренера клуба Олега Кононова, передает "Чемпионат.com".
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56-летний Жозе Моуринью вместе с «Интером» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.
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