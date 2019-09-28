Футбол
ТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»
Матч ТВ28 сентября в 05:33
Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Sport24.ru27 сентября в 17:17
Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»
Sportbox.RU28 сентября в 05:33
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Политика
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией
Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.
Российская газета 03:05
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
Российская газета вчера в 11:34
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе
Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.
РБК 05:59
Хоккей
Мельничук, Васильев и Плотников стали лучшими игроками недели в КХЛ
Лучшим нападающим признан форвард СКА Сергей Плотников, одержавший с командой две победы в трех играх и набравший 6 (2+4) очков.
Матч ТВ 05:51
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Культура
Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.
Lenta.ru 06:19
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +19 °С в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчива.
RT на русском 05:09
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия
Подростки взорвали щенков петардами в Башкирии
В поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии школьники убили собаку и ее двухнедельных щенков, взорвав их петардами.
Газета.Ru 05:49
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Армия и оружие
Армия РФ начала получать новые танки Т-90М
В воинские части российской армии начали поступать модернизированные танки Т-90М.
Страна Советов on-line 03:00
Политика
Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.
RT на русском 04:04
Общество
В Петербурге продлили аренду легендарной «Пышечной на Желябова»
Власти Санкт-Петербурга продлили договор аренды нежилого помещения для пышечной на Большой Конюшенной улице, хорошо известной петербуржцам и гостям города как «Пышечная на Желябова» (по прежнему названию улицы).
REGNUM 06:19
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Легенда «Спартака» видит Карреру на месте главного тренера клуба
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал увольнение с поста главного тренера клуба Олега Кононова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:26
Футбол
Моуринью не планирует работать в Италии
56-летний Жозе Моуринью вместе с «Интером» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.
Спорт-Экспресс 06:32