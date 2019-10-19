Единоборства
Газета.RuХабиб продолжает перепалку с Конором: в Москве насильников не ждут
Напомним, что россиянин назвал экс-чемпиона двух дивизионов алкашом, на что Макгрегор быстро отреагировал, написав "Увидимся в Мсокве, Киска". "В Москве не ждут насильников", - ответил на это Нурмагомедов. Напомним, что конфликт ирландца с россиянином продолжается с 2018 года.
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В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
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На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии
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Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей
В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
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Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
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Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
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Происшествия
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"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли
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В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
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Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
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Gazeta.SPb вчера в 13:42
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Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56