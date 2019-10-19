Единоборства

Газета.RuГазета.RuХабиб продолжает перепалку с Конором: в Москве насильников не ждут

Напомним, что россиянин назвал экс-чемпиона двух дивизионов алкашом, на что Макгрегор быстро отреагировал, написав "Увидимся в Мсокве, Киска". "В Москве не ждут насильников", - ответил на это Нурмагомедов. Напомним, что конфликт ирландца с россиянином продолжается с 2018 года.
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