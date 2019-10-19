Напомним, что россиянин назвал экс-чемпиона двух дивизионов алкашом, на что Макгрегор быстро отреагировал, написав "Увидимся в Мсокве, Киска". "В Москве не ждут насильников", - ответил на это Нурмагомедов. Напомним, что конфликт ирландца с россиянином продолжается с 2018 года.

Хабиб продолжает перепалку с Конором: в Москве насильников не ждут

Общество Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска» Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".

Происшествия В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.

Авто Машинное масло может «убить» двигатель авто — эксперты Выбирая масло «под зиму», многие водители уверены, что для эксплуатации в холодное время года нужно использовать только «синтетику», причем как можно менее вязкую – для облегчения пуска двигателя на морозе.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Наука Ученые СО РАН создали БАД для печени из коры березы Сотрудники института органической химии СО РАН создали из коры березы противовоспалительный препарат.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.

Армия и оружие Российский военный спутник разделился на орбите «Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.

Фигурное катание Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Игры В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Происшествия Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Шоу-бизнес Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.

Происшествия В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.

Космос NASA: К Земле приближается астероид Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.