Футбол
Sportbox.RUХачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС
Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Решение было принято на исполкоме РФС в пятницу.
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Юрий Белкин: «Уверен, что с приходом Хачатурянца в судейской системе произойдут качественные изменения»
Спорт-Экспрессвчера в 11:51
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