Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Решение было принято на исполкоме РФС в пятницу.

Политика Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Футбол Сборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы Как ранее писал News.ru, сборная Португалии в группе B одержала победу над Литвой в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 6:0.

Экономика Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Общество В России упал спрос на сигареты Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Политика Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.

Экономика ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Происшествия Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии Американский подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, скончался в больнице, сообщает 15 ноября издание Los Angeles Times со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва.