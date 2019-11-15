Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUХачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС

Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Решение было принято на исполкоме РФС в пятницу.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
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