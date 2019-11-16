Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаПрезидент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов

Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. Место Левникова на этой должности решением исполкома организации займет бизнесмен Ашот Хачатурянц, уточнил он.
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