Футбол

RT на русскомRT на русскомХачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.
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с чего всё началось

«Многие судьи нищенствуют. Нужно понизить средний возраст арбитров». Первое интервью нового главы судейского комитета РФС

Считаю, что в качестве практических материалов можно использовать те моменты, которые рассматриваются на экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Это повысит и прозрачность работы РФС, и позволит рационально использовать результаты его работы для подготовки молодых арбитров.
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Ашот Хачатурянц: «Омоложение действующих судей — еще одна задача, которую нужно будет решать»

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Новый глава судейского комитета РФС посетовал на нищенские доходы арбитров

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