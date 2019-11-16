Футбол
ProstoProSportХачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС
Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь. В частности, он заявил, что будет менять систему оплаты труда арбитров. По его словам, это главная проблема, речь о которой шла на судейском комитете.
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Ашот Хачатурянц: «Омоложение действующих судей — еще одна задача, которую нужно будет решать»
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
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Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
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Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
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Розыгрыш Кубка мира стартует без конькобежца Павла Кулижникова
Мировой рекордсмен из-за травмы пропустит два первых этапа в Белоруссии и Польше В пятницу в Минске стартует шестиэтапный розыгрыш Кубка мира — первое соревнование, которым откроют свой международный сезон мастера конькобежного спорта.
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В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
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Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
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Экономика
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Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.