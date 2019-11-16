Футбол

ProstoProSportProstoProSportХачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь. В частности, он заявил, что будет менять систему оплаты труда арбитров. По его словам, это главная проблема, речь о которой шла на судейском комитете.
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