Футбол
ProstoProSportХачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС
Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь. В частности, он заявил, что будет менять систему оплаты труда арбитров. По его словам, это главная проблема, речь о которой шла на судейском комитете.
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Ашот Хачатурянц: «Омоложение действующих судей — еще одна задача, которую нужно будет решать»
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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