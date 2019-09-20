По информации Goal.com, по условиям соглашения 18-летний футболист стал зарабатывать £ 150 тыс. в неделю (€ 170 тыс.). При этом с учётом бонусов, основанных на успехах игрока на поле, сумма может вырастать до £ 180 тыс. (почти € 205 тыс.).

Хадсон-Одои стал получать в «Челси» до € 205 тыс. в неделю. Ему 18 лет

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