Коронавирус

ТАССТАССХадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
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