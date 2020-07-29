Коронавирус
ТАССХадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
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Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит вчера в 03:29
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Минувшей ночью неизвестные развесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на нескольких варшавских памятниках.
РИА Новости 11:41
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
Футбол
Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»
Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма.
Sports.ru 16:59
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv 04:18
Энергетика
Трамп поблагодарил Россию за снижение объёмов добычи нефти
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за достигнутое в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи.
RT на русском 20:05
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Космос
В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца
Таблоиды и уфологи недавно порадовались снимку Солнца, сделанному в обсерватории SOHO.
Петербургский дневник 19:45
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Общество
Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием
Влияние американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google еще более возросло на фоне пандемии коронавируса.
ТВ Центр 14:39
Баскетбол
Команду баскетбольного «Зенита» пополнили восемь новичков
Да-да, экс-капитан "Зенита" Воронов после трех сезонов в Петербурге покинул клуб.
Санкт-Петербургские ведомости 03:51
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Политика
Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области
Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Политика
Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК
Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru 16:16
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Прояснилась реальность выплаты пособия 10000 на детей в августе
С точки зрения народного избранника, логичнее было бы произвести выплаты в конце августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу и садик.
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 04:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
За первые сутки действия нового режима прекращения огня зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, говорится в отчете организации (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 17:19
Здоровье
Россиян предупредили об опасности горячей еды
Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27