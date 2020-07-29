Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 426

Общество Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий "Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде. 17

Энергетика Трамп поблагодарил Россию за снижение объёмов добычи нефти Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за достигнутое в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Общество Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием Влияние американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google еще более возросло на фоне пандемии коронавируса.

Баскетбол Команду баскетбольного «Зенита» пополнили восемь новичков Да-да, экс-капитан "Зенита" Воронов после трех сезонов в Петербурге покинул клуб.

Общество Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности. 19

Общество В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. 140

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество Прояснилась реальность выплаты пособия 10000 на детей в августе С точки зрения народного избранника, логичнее было бы произвести выплаты в конце августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу и садик.

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе За первые сутки действия нового режима прекращения огня зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, говорится в отчете организации (.pdf). 4