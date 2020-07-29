Коронавирус

ТАССТАССХадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
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Новости на «России 24». Мекка безопасности: хадж по квотам

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Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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РИА Новости вчера в 12:32
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В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8

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Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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Наука

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Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом.
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Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
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Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

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Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
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Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
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