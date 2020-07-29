Коронавирус
ТАССХадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество
Прояснилась реальность выплаты пособия 10000 на детей в августе
С точки зрения народного избранника, логичнее было бы произвести выплаты в конце августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу и садик.
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Шоу-бизнес
Водонаева призналась в бесплодии
Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
Lenta.ru 18:33
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Футбол
«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции по футболу
«Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» в матче финала Кубка Турции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0
RT на русском 17:31
Футбол
Сергей Семак: «В РПЛ пять команд играют в атаку, остальные используют преимущество игры вторым номером»
Остальные больше используют преимущество игры вторым номером.
Sports.ru вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР
Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Здоровье
В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 15:24
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом.
ToDay News Ufa 14:16
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Хоккей
Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 17:58
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 11:25
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото
Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa 17:55
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Происшествия
Проблемой жителей Кукуевки Курской области занялся глава СКР Бастрыкин
В ситуации разбирался лично глава региона, а следственное управление СК России по Курской области возбудило уголовное дело по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий».
46ТВ 14:47
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 17:41
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.
BFM.ru 14:51