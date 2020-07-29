Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Смотрите также
В Болгарии восстановили подачу газа в Грецию после аварии
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Севастополе
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
На Южном Урале суд вынес приговор депутату-ревнивцу, убившему жену
За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Ульяновские депутаты подрались во время заседания
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.В источнике
Подробнее о событии