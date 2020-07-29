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ТАСС
ТАСС

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.В источнике
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РИА Новости

Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

РИА Новости12:23
Эхо Москвы

Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

Эхо Москвы14:33
Российская газета

Хадж на дистанции

Российская газета12:57
Вести.Ru

Новости на «России 24». Мекка безопасности: хадж по квотам

Вести.Ru13:46
IslamNews

Число совершающих хадж возросло с 1000 до 10000

IslamNews11:38
Комсомольская правда

Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа

Комсомольская правда09:14
Говорит Москва

Подмосковный муфтий оценил численность будущего хаджа в Мекку при пандемии

Говорит Москва07:33

Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России

Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции похожа на запуск первого искусственного спутника Земли, который был запущен еще при Советском Союзе, утверждает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
ToDay News Ufa08:31
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