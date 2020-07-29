Коронавирус
Эхо МосквыХадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников
Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников. Причиной стала пандемия коронавируса. Ежегодно во время хаджа в Мекку приезжают более двух миллионов человек.
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Киберспорт
Бывший мидер Natus Vincere перешел в Cyber Legacy
CyberSport.ru 13:10
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
ИжевскИнфо.РУ 16:04
Политика
Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера»
Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера» Бойцы группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОНа в среду задержали 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Коммерсантъ 16:01
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Гаджеты
Компания Intel выпустила новый процессор Core i9-10850K
Компания синих (Intel) выпустила новый 10 ядерный процессор Core i9-10850K поддерживаемый сокет LGA 1200, построенный на микроархитектуре Comet Lake-S.
Megaobzor.com 14:38
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Экономика
Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес
В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Кино
Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке
Культуромания 11:58
Технологии
В честь персонажей Marvel назвали новые виды австралийских насекомых
Пять новых видов австралийских насекомых назвали в честь персонажей Marvel Comics и их создателя Стэна Ли.
ТАСС Наука 07:53
Футбол
Появились фото домашней и гостевой формы «Спартака» на следующий сезон
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 16:55
Футбол
Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM 13:14
Культура
Международное байк-шоу проведут в Севастополе «Ночные волки»
Большая двухдневная программа будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдёт 8 и 9 августа на горе Гасфорта.
Победа 26 27 июля в 09:27
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 11:25
Политика
Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии
Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец 15:52
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Компания KIA представила в Южной Корее минивэн Carnival четвертого поколения, который позже выйдет и на российский рынок.
Автоновости дня 14:20
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В августе ряд российских семей с детьми смогут получить выплаты до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 10:14
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 03:56
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 06:20
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport 15:23
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса
Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
Футбол
Медведев: Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Игоря Смольникова подписать контракт с «Краснодаром», а не продлить соглашение с «Зенитом».
Нева Спорт 13:45
Футбол
«Брайтон» подписал защитника «Аякса» и сборной Голландии Вельтмана
«Брайтон» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Йоэля Вельтмана.
Sport24.ru 16:58
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53