Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников. Причиной стала пандемия коронавируса. Ежегодно во время хаджа в Мекку приезжают более двух миллионов человек.

Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

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