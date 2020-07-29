Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыХадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников. Причиной стала пандемия коронавируса. Ежегодно во время хаджа в Мекку приезжают более двух миллионов человек.
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Новости на «России 24». Мекка безопасности: хадж по квотам

Вести.Ru13:46

Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников

Эхо Москвы14:33

Подмосковный муфтий оценил численность будущего хаджа в Мекку при пандемии

Говорит Москва07:33

Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

РИА Новости12:23

Число совершающих хадж возросло с 1000 до 10000

IslamNews11:38

Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа

Комсомольская правда09:14

Хадж на дистанции

Российская газета12:57
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

РБК 16:10
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