Политика
КоммерсантъХаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что «народ признал его победу» во втором туре выборов президента частично признанной республики. Согласно подсчетам его штаба, отрыв составляет менее 2 процентных пунктов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:13, Вашингтон
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Телеканал ОТВ 02:54
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон».
Чемпионат 16:37
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 13:19
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Общество
В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.
РЕН ТВ 15:49
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму
Российская газета 16:39
Футбол
Кикнадзе: «В „Локомотив“ мог перейти один из лучших нападающих мира»
Гипотетически могли даже «бомбу» сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.
Bookmaker-ratings.ru 18:04
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Гаджеты
Lenovo представила планшеты Smart Tab M8 и M10
iXBT.com 16:57
Футбол
Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
ProstoProSport 14:16
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Предварительные результаты выборов в Севастополе: обработано 24,46%
Севастопольская городская избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования в Заксобрание Севастополя по партийным спискам по состоянию, когда были обработаны 24,46% голосов.
ForPost 18:04
Армия и оружие
ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в воскресенье временно запретило американским самолетам полеты над пострадавшей от урагана "Дориан" частью Багамских островов.
ТАСС 16:00
Политика
Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Политика
Владимир Путин назвал Камчатку бриллиантом России
Глава государства отметил, что не видел ничего более красивого, чем Камчатка. Путин заявил, что она является бриллиантом России.
Слово и Дело 06 сентября в 00:36
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54