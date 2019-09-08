Политика
ФАНХаджимба удерживает лидерство на выборах президента Абхазии
Во втором туре президентских выборов в Абхазии лидерство сохраняет действующий глава государства Рауль Хаджимба. С заявлением на тему выступили в штабе президента, по данным представителей которого после обработки 99,5% протоколов, нынешний руководитель республики набирает 49,3% голосов.
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Штаб Хаджимбы подтвердил его лидерство на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолецвчера в 16:39
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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