Политика
Радио SputnikХаджимба отказался баллотироваться на пост президента Абхазии
Уходящий президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост главы республики, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц корреспонденту РИА Новости.
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Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.ТАСС03:23
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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