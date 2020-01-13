Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

с чего всё началось

Уходящий президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост главы республики, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц корреспонденту РИА Новости.

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