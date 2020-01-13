Политика

Радио SputnikРадио SputnikХаджимба отказался баллотироваться на пост президента Абхазии

Уходящий президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост главы республики, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц корреспонденту РИА Новости.
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Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии

Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта. Об этом в понедельник ТАСС сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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