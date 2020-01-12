Политика
ИзвестияХаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии
Рауль Хаджимба покидает пост президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц в воскресенье, 12 января. По данным ТАСС, ранее заявление Хаджимбы перед оппозиционерами у государственной дачи лидера Абхазии зачитал экс-премьер Сергей Шамба.
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Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку после визита Суркова и объяснил свое решение
Российский Диалог13:16
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Какие новинки подготовит АвтоВАЗ в 2020 году
В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором.
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В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
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Магний снижает риск смертности от ишемической болезни сердца
По словам авторов исследования, результаты необходимо перепроверить и выяснить, могут ли женщины с высоким риском ишемической болезни сердца получить пользу от добавок магния, чтобы снизить риск смертности.
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«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании. В финальном матче турнира "королевский клуб" одолел в серии пенальти "Атлетико".
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«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке
В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Хоккей
«Флорида» забросила 8 шайб «Торонто», Дадонов отметился передачей
«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграла «Торонто» — 8:4. У хозяев дубль оформил Майк Хоффман.
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Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Наука
Ученые нашли новые намеки на существование стерильных нейтрино
Ученые из обсерватории IceCube нашли новое доказательство существования стерильных нейтрино, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания The Astrophysical Journal.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Политика
Ирак захотел купить у России С-400
Члены ирaкского пaрлaментa зaявили, что Ирaк нaчaл обсуждaть с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране на языке фарси
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Происшествия
В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей
В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.
Киберспорт
Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января
Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Футбол
ФК «Ростов» просматривает защитника «Шинника»
Олег Кожемякин отправился с «желто-синими» на сборы в ОАЭ. ФК «Ростов» просматривает нового защитника.
Политика
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп не снимет санкций с Ирана до тех пор, пока тот не начнет вести переговоры.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.