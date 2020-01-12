Рауль Хаджимба покидает пост президента Абхазии. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц в воскресенье, 12 января. По данным ТАСС, ранее заявление Хаджимбы перед оппозиционерами у государственной дачи лидера Абхазии зачитал экс-премьер Сергей Шамба.

Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии

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