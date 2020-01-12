Политика
Российская газетаРауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку. Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр и глава МИД республики Сергей Шамба зачитал перед оппозиционерами соответствующее заявление Хаджимбы.
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Штурм и стрельба: президента Абхазии призвали уйти в отставку
Национальная служба новостей10 января в 00:49
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке
Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
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В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
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Экономика
Опубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря.
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СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.
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Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
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На Аляске спасли мужчину, выживавшего три недели в лесу на морозе
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По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
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Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
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"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
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Ravon привезет в Россию новый бюджетный автомобиль
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