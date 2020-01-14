Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

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