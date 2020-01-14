Политика

Lenta.ruLenta.ruХафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать264

Подробнее о событии

Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии

РИА Новости04:44

Чавушоглу: берлинский процесс по Ливии будет лишен смысла без изменения позиции Хафтара

ТАСС04:07

Хафтар подставил российский МИД

News.ru04:42

Фельдмаршал Хафтар объяснил срыв переговоров о прекращении огня в Ливии

Ридус01:11

СМИ узнали причину отказа Хафтара подписать соглашение о прекращении огня

РБК02:14

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Известиявчера в 23:16

СМИ: Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии

РЕН ТВвчера в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Общество

В России захотели воскресить советский атомный авианосец «Ульяновск»

В России захотели воскресить советский атомный авианосец «Ульяновск», сообщили ТАСС источники в судостроительной отрасли.
Lenta.ru 04:44
Культура

«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»

Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
Комиинформ 04:25
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Общество

Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Взгляд.ру 01:54
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:15
Энергетика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Шоу-бизнес

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
РБК 03:15
Общество

«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Российская газета вчера в 14:00
Общество

Немецкие ветеринары запустили кампанию против породистых собак и кошек

Немецкие ветеринары продлили кампанию по борьбе с разведением модных пород собак и кошек.
Новый День 00:53
Футбол

Головин отправится с «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на гостевой матч 20-го тура лиги 1 с «ПСЖ».
Sportbox.RU 11 января в 13:20
Здоровье

От холода в Красноярском крае погибли 4 человека

Krasnoyarskmedia.ru 04:03
Хоккей

Дубль Овечкина принёс победу «Вашингтону»

News.ru 01:05
Экономика

В России может появиться налог на пенсионные накопления

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Kaluga-poisk.ru 02:56
Наука

Ультразвук сделал прочнее 3D-печатные детали из сплавов

Как сообщает ToDay News Ufa, физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя на него ультразвуком.
ToDay News Ufa вчера в 20:13
Происшествия

В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
РБК 03:46
Политика

Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская предложила наделить россиян правом влиять на пересмотр или отмену законов и ввести для этого механизм петиций.
РИА Новости 02:54
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
REGNUM 00:15
Происшествия

В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды

Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды.
Российская газета 03:52
Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Происшествия

Врачи в Томске спасли проглотившего 31 магнитный шарик ребенка

РБК 03:32
Общество

Продажи автомобилей в России снизились по итогам 2019 года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% в годовом выражении по итогам 2019 года, следует из данных презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленных на конференции председателем комитета автопроизводителей АЕБ Йоргом Шрайбером.
Rambler News Service 04:25
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 04 января в 19:01
Общество

Жителей ДНР начали задерживать за отсутствие паспортов ДНР

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали задерживать за отсутствие паспортов непризнанного государства.
Lenta.ru 04:12
Музыка

Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса «Новая Звезда-2020»

Российская газета вчера в 12:34
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

РЕН ТВ вчера в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное