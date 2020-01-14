Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии. Напомним, в российской столице проходили переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции.

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