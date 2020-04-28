Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

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