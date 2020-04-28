Политика

RT на русскомRT на русскомХафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

ПНС Ливии назвало заявление Хафтара фарсом и новым переворотом

ТАСС05:03

Правительство Ливии обвинило главу армии в попытке нового переворота

ИА Красная Весна05:31

Источник: Россия удивлена заявлениями Хафтара о переходе власти в Ливии

РИА Новости02:53

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Газета.Ru03:00

Главные новости к утру 28 апреля

Коммерсантъ00:00

Лидер антиправительственных сил Ливии Халифа Хафтар объявил о принятии на себя управления страной

Эхо Москвы03:04

Халифа Хафтар принимает на себя руководство Ливией

Ёлдашвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
456
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
650
Общество

В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Глас Народа 03:51
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

REGNUM 01:39
166
Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

Власти Санкт-Петербурга впервые за все время эпидемии коронавируса дали статистику распространения COVID-19 по районам города.
Вечерний Санкт-Петербург 06:02
33
Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
908
Политика

Путин обратится к россиянам с большим выступлением

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
1,2K
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
131
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
10
Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
340
Экономика

В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29
1,9K
Происшествия

В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»

Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
72
Общество

Акцию «Бессмертный полк» в России 9 мая проведут онлайн

Бел.Ру вчера в 07:14
404
Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
191
Общество

Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
71
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
2,6K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
2,6K
Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
4
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
445
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
388
Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
58
Транспорт

Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
241
Происшествия

Под Ярославлем в доме-интернате для детей-инвалидов нашли коронавирус

Детский дом-интернат закрыт на карантин.
ЯрNews 06:31
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
50
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
14
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
68
Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
70
Происшествия

В Самарской области от COVID-19 скончались еще три пациента

Самара, 28 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Всего пять смертей от COVID-19 зарегистрировали в Самарской области.
REGNUM 05:07
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен маршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное