Политика
RT на русскомХафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Глас Народа 03:51
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
Власти Санкт-Петербурга впервые за все время эпидемии коронавируса дали статистику распространения COVID-19 по районам города.
Вечерний Санкт-Петербург 06:02
Общество
Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре
UfacityNews.ru вчера в 04:40
Политика
Путин обратится к россиянам с большим выступлением
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Экономика
В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29
Происшествия
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»
Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
Общество
Акцию «Бессмертный полк» в России 9 мая проведут онлайн
Бел.Ру вчера в 07:14
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Происшествия
Под Ярославлем в доме-интернате для детей-инвалидов нашли коронавирус
Детский дом-интернат закрыт на карантин.
ЯрNews 06:31
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Происшествия
В Самарской области от COVID-19 скончались еще три пациента
Самара, 28 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Всего пять смертей от COVID-19 зарегистрировали в Самарской области.
REGNUM 05:07