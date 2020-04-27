Политика
RT на русскомХафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
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Авто
Эксперты рассказали, как экономят топливо профессиональные перевозчики
Тарантас Ньюс 03:10
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Политика
Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета 06:33
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 44 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 15:43
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Энергетика
Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство
Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.
BFM.ru 21:04
Общество
Роспотребнадзор призвал жителей России провести майские праздники дома
Роспотребнадзор призвал россиян провести все майские праздники дома, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:23
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Футбол
«Локомотив» договорился с Николичем о тренерском контракте
Московский футбольный клуб "Локомотив" пришел к соглашению с Марко Николичем по будущему контракту.
Вести.Ru 06:52
Происшествия
В Хакасии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков.
ТАСС вчера в 02:08
Политика
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
В апреле сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе.
Lenta.ru 21:20
Общество
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета 21:56
Здоровье
Профессор РАН рассказал, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости 20:56
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13
Общество
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 05:26
Футбол
Фабрегас отказался от зарплаты и будет платить сотрудникам клуба
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отказался от своей зарплаты сроком на четыре месяца, чтобы помочь клубу преодолеть кризис из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 11:41
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК 21:06
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае
Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Известия 21:00
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19