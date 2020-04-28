Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщает портал Akhbar Libya.

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

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