Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиХафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
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