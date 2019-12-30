Армия и оружие
РИА НовостиХафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
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Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Армия и оружие
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Шоу-бизнес
Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа
Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Кино
Два новых ролика с отработками сцен сражения из первого сезона «Ведьмака»
Владимир Фурдик, который занимался хореографией боев в первом сезоне «Ведьмака», опубликовал два новых ролика с отработками сцен сражения.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Политика
BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел
Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Политика
В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР
Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Происшествия
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в Калининграде
Новый Калининград Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:106 уступили греческому "Панатинаикосу" в матче Евролиги, который прошел 3 января в калининградском спорткомплексе "Янтарный", передает корреспондент "Нового Калининграда".
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко показала фото с мужем
Instagram Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.