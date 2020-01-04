Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъХафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для того, чтобы противостоять агрессии извне, сообщает телеканал Al Arabiya. Он призвал ливийцев «объединиться и взяться за оружие» в ответ на намерение Анкары отправить войска в Триполи.
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