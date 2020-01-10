Политика
РБКХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Футбол
21-й тур РПЛ посвятили памяти Игоря Нетто
РФС решил посвятить 21-й тур РПЛ памяти полузащитника сборной СССР и «Спартака» Игоря Нетто.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Спорт
WADA направило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство направило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.
Здоровье
Три вируса гриппа зарегистрировали в Приморье
В Приморском крае зарегистрированы три вируса гриппа H1N1, H3N2 и B. Жители региона с простудными заболеваниями обращаются за помощью к медикам каждый день.
Футбол
Кейн будет прооперирован. Игрок возобновит тренировки в апреле
Ожидается, что 26-летний англичанин возобновит тренировки в апреле.
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
Технологии
Sony рассказала об особенностях PlayStation 5
Судя по всему, чтобы несколько восстановить равновесие, глава игрового подразделения Sony Джим Райан рассказал в небольшом интервью несколько новых фактов о домашней игровой системе.
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Политика
В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Политика
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.
Общество
Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Футбол
Видео с Малкомом стало вторым по популярности в Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года
Эпизод с участием нападающего «Зенита» Малкома и судьи Евгения Турбина занял второе место по просмотрам в популярном Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года.
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
Шоу-бизнес
Собчак экстренно приготовила сына к встрече с Путиным
Ксения выполнила его желание и заметила, что теперь он готов к встрече с Путиным.
Технологии
Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной
На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Финансы
Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля
Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек.
Футбол
Малафеев и Дзюба попали в сборную «Зенита» по итогам десятилетия
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.