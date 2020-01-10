Политика

РБКРБКХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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