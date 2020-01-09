Армия и оружие
КоммерсантъХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing 737
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «модные брови» младшей дочери
Накануне Ксения Бородина опубликовала в Instagram видео, на котором ее четырехлетняя дочка Теона демонстрирует накрашенные брови.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Происшествия
Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Фигурное катание
Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку
Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Теннис
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.
Происшествия
В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе
Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Футбол
Кейн из-за травмы выбыл до апреля
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
Армия и оружие
Версия Запада: украинский «Боинг» сбила иранская ракета
Поскольку никаких ЗРК, помимо иранских, в поблизости быть не может, американцы делают вывод, что тот «Боинг» как раз Исламская Республика и сбила.
Происшествия
Полиция нашла девушку, завалившую новогоднего оленя в Саратове
Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Гаджеты
Тихая система охлаждения be quiet! Shadow Rock 3 подходит для процессоров с TDP до 190 Вт
Политика
Опубликованы кадры с «попаданием ракеты» в украинский самолёт в Иране
Иранский эксперт по интернету Нариман Гариб опубликовал видео, на котором якобы ракета попадает в украинский Boeing 737 над Тегераном.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон
Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.
Гаджеты
Таинственная видеокарта AMD Radeon обогнала топовую GeForce RTX 2080 Ti в тесте OpenVR
Генеральный директор AMD Лиза Су ранее уже намекала на «большой Navi», то есть на топовую видеокарту, которая неофициально называется Radeon RX 5900/5900 XT.
Технологии
«Яндекс» станет мобильным оператором
По словам источников издания, новый мобильный оператор будет работать на сети Tele2, но возможен и другой вариант – что Tele2 станет базовой сетью, а абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными ещё идут переговоры.
Политика
Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".