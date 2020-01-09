Политика
КоммерсантъХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Политика
Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером
Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
По планам, первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Всего режиссер собирается снять еще три или четыре части.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Фигурное катание
Фигуристка Бетина Попова назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Накануне издание «Спорт-Экспресс» опубликовало интервью с российской фигуристкой Бетиной Поповой, которая выступает в танцах на льду вместе со своим партнером Сергеем Мозговым.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Гаджеты
Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа
Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
Скандал вспыхнул из-за того, что мать вернулась домой и застала дочь в постели с другом, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, Республика Коми, попал на видео.
Происшествия
Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове
Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Генсек подчеркнул, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты
Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Кино
Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
Хоккей
Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»
Политика
Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Игры
В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store
В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.