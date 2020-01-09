Политика
КоммерсантъХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Энергетика
Украине придется доплачивать за транзит российского газа в Европу
Украина будет вынуждена доплачивать за транзит российского газа вследствие сокращения потоков голубого топлива.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Кино
Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Происшествия
Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове
Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.
Фигурное катание
Фигуристка Бетина Попова назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Накануне издание «Спорт-Экспресс» опубликовало интервью с российской фигуристкой Бетиной Поповой, которая выступает в танцах на льду вместе со своим партнером Сергеем Мозговым.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым
Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
Общество
Госдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Экономика
Минфин рассказал о новшествах в сдаче бухотчетности
Аудиторское заключение необходимо подать, если бухотчетность компании подпадает под обязательный аудит.
Гаджеты
Появился новый бюджетный смартфон с большим экраном
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Армия и оружие
Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке
Здоровье
Назвали причину вспышки пневмонии в Китае
Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Наука
В США снизился уровень антидепрессантов и антибиотиков в сточных водах
Исследование семи станций очистки сточных вод на востоке США показало рекордно низкий уровень препаратов в воде — в первую очередь антибиотиков и антидепрессантов.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Авто
Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в РФ
Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
Политика
Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду
Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.