Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
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Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию

РИА Новости00:00

Армия Хафтара отвергла инициативу России и Турции о прекращении огня

Газета.Ruвчера в 14:42

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

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RT на русскомвчера в 14:39

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
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Русская Планета вчера в 14:44
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