Политика
КоммерсантъХафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
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Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Авто
Обновленный Opel Insignia получил новые моторы
На автосалоне в Брюсселе компания Opel поделилась подробностями об обновлённом Opel Insignia.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Фигурное катание
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Финансы
Банк России понизил официальный курс евро на 1,32 рубля
Официальный курс евро на пятницу, 10 января, упал более чем на 1,32 рубля — до 68 рублей 5 копеек.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 килограммов при помощи умного прибора
В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Здоровье
Советы диетологов помогут омичам прийти в форму после праздников
Чтобы сбросить килограммы, набранные за каникулы, омичам рекомендуют чаще пить воду и есть апельсины.
Политика
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Армия и оружие
Трамп: Сулеймани планировал взорвать американское посольство
Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменения в законе о национальной экологической политике.
Армия и оружие
Александр Малькевич: Крушение «Боинга» в Тегеране имеет общие черты с трагедией MH17 в Донбассе
На борту потерпевшего крушение самолета в Иране находилась гражданка Украины, деятельность которой связывают с поставками комплектующих деталей к летальному оружию в Ливию.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Гаджеты
Представлен первый в мире ноутбук с семью экранами Aurora 7
Разработчики свою новинку позиционируют как ноутбук, в котором имеет семь экранов.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Игры
Первый геймплей Magic: Legends разочаровал игроков
Game Informer, где новинка стала главной темой очередного номера журнала, опубликовал короткий геймплейный ролик, который и раскрыл первые кадры ролевого экшена.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.