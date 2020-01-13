Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Информацию подтверждает и информированный ливийский источник «РИА Новости».

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

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