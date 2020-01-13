Политика

ИзвестияИзвестияХафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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Подписать мирное соглашение по Ливии в Москве не удалось

Ведомости12:52

Хафтар не подписал соглашение о перемирии, сообщает источник

РИА Новости19:00

Глава антиправительственных сил Ливии Халифа Хафтар, по некоторым данным, не стал подписывать соглашение о перемирии

Эхо Москвы22:00

Хафтар объяснил, почему не подписал соглашение о прекращении огня в Ливии

ТАСС22:17

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Известия19:01

СМИ: Хафтар не подписал соглашение о перемирии и покинул Россию

Ридус18:51

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

РБК20:04
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СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

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