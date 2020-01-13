Политика
ИзвестияХафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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Авто
Стала известна дата премьеры нового поколения Cadillac Escalade
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов
12 января 37-летняя Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после появления на свет второго наследника.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Хоккей
Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Общество
В Госдуму внесли законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
В Госдуму депутат Сергей Иванов внес проект постановления нижней палаты об применении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия
Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes
Актриса Рената Литвинова, которую сбил Mercedes в центре Москвы, рассказала, как себя чувствует.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Общество
Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России
Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Политика
Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии
Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Футбол
Агент рассказал о новом контракте Дзюбы
Агент ФИФА Владимир Абрамов объяснил, почему петербургский «Зенит» официально не объявляет о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»
Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
Единоборства
Макгрегор рассказал, сколько заработал на бою с Хабибом
Игры