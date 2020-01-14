Политика

ИзвестияИзвестияХафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с правительством Файеза Сарраджа. Об этом во вторник, 14 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ливийский источник.
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СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

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