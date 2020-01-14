Политика
ИзвестияХафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с правительством Файеза Сарраджа. Об этом во вторник, 14 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ливийский источник.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Авто
Kia начала производство кроссовера Kia Seltos в России
Политика
Путин обсудил подготовку послания к Федеральному собранию на совещании
Президент России Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию РФ.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Наука
На Земле нашли затерянный гигантский кратер
Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия).
Происшествия
Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве
Студент Николай Фролов признал вину в покушении на убийство жены депутата от партии «Яблоко» Светланы Хананашвили в Москве.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа в связи с убийством США генерала Сулеймани
Иран намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
Игры
Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге
Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
Кино
Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Общество
Чай влияет на продолжительность жизни
Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Общество
Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год
В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса".
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие в защиту осужденных
По информации издания, шествие в защиту осужденных по делами «Сети», «Нового величия», «московскому делу» и других, согласно заявке, предполагало участие 10 тыс. человек и должно было пройти по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице.
Футбол
Агент рассказал о новом контракте Дзюбы
Агент ФИФА Владимир Абрамов объяснил, почему петербургский «Зенит» официально не объявляет о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя
Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.