Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с правительством Файеза Сарраджа. Об этом во вторник, 14 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ливийский источник.

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

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