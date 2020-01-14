Политика
RT на русскомХафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем. Об этом ТАСС сообщили в МИД России.
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Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».
Политика
Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Происшествия
В Омске возле парка Победы произошло смертельное ДТП
По данным Госавтоинспекции, на Ленинградском проспекте в районе остановки «Парк Победы» столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль ВАЗ-2107.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Политика
Лавров пригласил нового главу МИД Шри-Ланки посетить Россию
Министр иностранных дел РФ России Сергей Лавров, находящийся в Шри-Ланке, пригласил нового главу МИДа этой страны Динеша Гунавердена с ответным визитом в Россию.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Политика
Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Уже в этом году спутники Starlink должны начать раздачу скоростного интернета над территорией США.
Хоккей
Панарин и Овечкин вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ
Две шайбы Овечкина стали единственными за игру и решили ее исход - 2:0. Благодаря результативным действиям отечественный хоккеист оказался на 11-й строчке в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Музыка
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Биатлон
Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева
Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Происшествия
В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов
Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Происшествия
Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
Жительница города Гатчина (Ленобласть) задушила экс-супруга, пытавшегося изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.
Политика
Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma
Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.