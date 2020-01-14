Политика
МонаВистаХафтар уехал из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 14 января покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС).
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Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Авто
BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания еще 30 лет
Представитель компании уверен, что машины с дизельными ДВС будут выпускать еще как минимум 20 лет, а бензиновые двигатели и вовсе – 30 лет.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ
Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Происшествия
Российский турист в Таиланде впал в кому после падения
Турист из России впал в кому после падения с четвертого этажа отеля в Патонге на острове Пхукет.
Здоровье
Назван чай, который полезен людям с диабетом
Доктор Сихам Маркет рассказал, что ромашковый чай помогает людям, страдающим диабетом, уменьшить прогрессирование недуга.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Происшествия
Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области
Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
Авто
Chevrolet планирует выпустить спецверсию Camaro
Американская автокомпания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка ограниченную версию своего спортивного купе Camaro.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Хоккей
Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Шоу-бизнес
Супермодель Летиция Каста показала дряблый бюст в декольте
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Общество
Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi
Японский автомобильный концерн Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Во вторник, 14 января, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС семилетний.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Политика
Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии
Российский журналист Виктор Шендерович приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер.
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
В ГИБДД напомнили о недопустимости управления зарегистрированной машиной без госномеров
Госавтоинспекция России напоминает о недопустимости управления зарегистрированным автомобилем, на котором еще не установлены государственные регистрационные знаки.