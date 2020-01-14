Политика
ФАНХафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
«Официальное приглашение поступило сегодня в главное командование ЛНА для принятия участия в берлинской конференции, но пока никакого ответа на него от маршала Халифы Хафтара не было», — сообщил источник РИА Новости в ЛНА. Конференция по вопросу ливийского урегулирования пройдет в Берлине 19 января.
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Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается на сайте бундестага.RT на русском08:25
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