Подпись под документом поставили премьер правительства национального согласия Фаиз Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. Однако командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар попросил дополнительное время, до утра 14 января, сказал Лавров.

Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии

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