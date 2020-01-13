Политика

РБКРБКХафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии

Подпись под документом поставили премьер правительства национального согласия Фаиз Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. Однако командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар попросил дополнительное время, до утра 14 января, сказал Лавров.
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