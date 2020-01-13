Политика
РБКХафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии
Подпись под документом поставили премьер правительства национального согласия Фаиз Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. Однако командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар попросил дополнительное время, до утра 14 января, сказал Лавров.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия
На авиабазе в Германии обнаружены мертвыми двое американских солдат
Тела двух американских военнослужащих найдены на авиабазе Spangdahlem, расположенной на западе Германии, сообщает агентство DPA.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
Кино
В США умер советский режиссер Константин Бромберг
В американском Детройте на 81-м году жизни скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами
Компания Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами, которые занимают переднюю, заднюю и боковую часть мобильного устройства.
Происшествия
В Приморье утверждено обвинение в отношении главы поселения
Прокуратура города Уссурийска утвердила обвинительный приговор в отношении бывшего главы Новошахтинского городского поселения, который обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Общество
Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев
В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно.
Кино
«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Политика
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.
Здоровье
Ученые предупредили об угрозе супербактерий человечеству
Космос
Ученые зафиксировали аномальный поток веществ в соседней галактике
Поток веществ, двигавшихся со скоростью, превышающей световую, зафиксировали ученые в галактике М87.
Кино
«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Космос
Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Здоровье
Протест у Минздрава Грузии: активисты оппозиции выбросили лекарства в воду
Члены молодежного оппозиционного движения "Измени" провели акцию-перформанс перед зданием Минздрава в Тбилиси и выбросили лекарства в ведро, наполненное водой, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Общество
Новую пенсионную схему не включили в план правительства
Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Авто
Honda представила обновленный Civic Type R
Салон обновленного Honda Civic Type R также подвергся изменениям. Рулевое колесо обшили алькантарой, обновили рычаг КПП и укоротили его ход.