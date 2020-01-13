Политика

ВедомостиВедомостиПодписать мирное соглашение по Ливии в Москве не удалось

В понедельник представители руководства России и Турции провели в Москве перекрестные переговоры с лидерами двух конфликтующих в Ливии сторон – Файезом Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия (ПНС), и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА).
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