Политика
ВедомостиПодписать мирное соглашение по Ливии в Москве не удалось
В понедельник представители руководства России и Турции провели в Москве перекрестные переговоры с лидерами двух конфликтующих в Ливии сторон – Файезом Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия (ПНС), и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА).
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Политика
Саакашвили заподозрен в попытке свержения власти в Грузии
Грузинская полиция заподозрила Михаила Саакашвили в причастности к попытке свержения власти на основании его слов о том, что летом 2019 можно было добиться "падения режима".
Политика
СМИ сравнили зарплаты главы «Укрпочты» и Трампа
Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Единоборства
Конор МакГрегор получит огромный гонорар за бой с Ковбоем
Политика
Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани
Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Армия и оружие
Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Происшествия
Фото: на Троицком мосту в Петербурге произошло серьезное ДТП
По информации очевидцев, есть пострадавшие. Вечером 13 января на Троицком мосту в центре Петербурга произошло серьезное ДТП.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
Происшествия
На Аляске спасли мужчину, который выживал на морозе 22 дня
Погорелец, который 22 дня продержался в условиях мороза, находясь в 30 км от ближайшего населенного пункта, был благополучно спасен.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Армия и оружие
Уход армии США из Ближнего Востока вернет стабильность в регион
Отношения между США и Ближним Востоком обострились после того, как американские военные в ночь на 3 января текущего года убили иранского генерала Касема Сулеймани и несколько арабских военных.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Космос
Решена главная загадка Солнечной системы
Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) предложили решение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Общество
ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.
Наука
В Швейцарии создали золото из пластика
Швейцарские ученые создали из пластика золото с плотностью в 10 раз меньше, чем у настоящего драгоценного металла.
Политика
У Абхазии появился и.о. президента
Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства.