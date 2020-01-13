Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

В МИД отметили, что эта встреча пройдет под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. "Представители ливийских сторон прибыли в Москву и вскоре подключатся к российско-турецкой встрече", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.
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