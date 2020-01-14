Политика

МонаВистаМонаВистаХафтар уехал из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 14 января покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС).
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