Политика
МонаВистаХафтар уехал из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 14 января покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС).
Читать в источнике
Оценить526
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала фото крупным планом
Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Политика
Эрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»
Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Авто
АвтоВАЗ выпустит на рынок два внедорожника
АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Нижегородский фонд помощи детям потратил деньги на храм
Благотворительный фонд помощи детям «Улыбка ребенка», зарегистрированный в Нижнем Новгороде, потратил деньги на восстановление храма.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Экономика
«РусГидро» растет на корпоративных новостях
Акции "РусГидро" лидируют в росте на корпоративных новостях, прибавляя 12%, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Политика
Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, говорится в сообщении ведомства.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Политика
Иран отправил черный ящик сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил черный ящик сбитого под Тегераном украинского Boeing во Францию.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании
Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Кино
Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Спайк Ли. Событие состоится с 12 по 23 мая.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Политика
Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД
Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.
Хоккей
5 очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
Главным героем встречи стал Артемий Панарин, который набрал 5 очков — на его счету 2 гола и 3 результативные передачи.