Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 14 января покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС).

Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения

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