Коронавирус
ИнтерфаксГлава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).РБКвчера в 18:39
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Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Политика
В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля
В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 27 июля будет осуществляться пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», что на линии соприкосновения под Донецком.
КП - Донецк вчера в 06:05
Авто
Современные машины с двигателями-полумиллионниками
Обычно на большие машины ставят навороченные турбодвижки, но этот довольно простой по меркам класса атмосферник живее всех живых, устанавливается на целую россыпь моделей передне-, задне- и полноприводных.
Свободная Пресса 24 июля в 01:20
Здоровье
В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса
Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вряд ли был заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 23:29
Здоровье
Эксперты назвали простые продукты, которые помогут отрастить бороду
Эксперты назвали продукты, которые ему способствуют, об этом пишет издание Bold Sky.
Pro Город Сыктывкар 24 июля в 03:45
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто
"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорилось в сообщении МИД.
Интерфакс вчера в 23:52
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» лишился Шоу из-за травмы до конца сезона
Травма левого защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу не позволит ему сыграть в оставшихся матчах сезона-2019/20, сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.
Sport24.ru вчера в 15:12
Общество
В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений
Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
Происшествия
19-летний юноша пострадал в перевернувшейся на трассе «Амур» машине
Чита.Ру вчера в 20:56
Общество
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 21:13
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Технологии
В Minecraft можно создать ПК с Windows 95 и сыграть в DOOM
The GEEK 25 июля в 09:57
Происшествия
В Кузбассе за сутки выздоровели 23 человека с коронавирусом
Всего в Кузбассе зарегистрировано 3 329 случаев коронавируса: 1 329 пациентов остаются под наблюдением медиков, 1 979 выздоровели, 21 человек скончался.
Газета Кемерова 00:10
Общество
Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье
Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
Происшествия
Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии
РИА Новости 00:02
Общество
В России зафиксирована вспышка продаж поддельных полисов е-ОСАГО
С началом карантина в России резко вырос спрос на е-ОСАГО.
Телеканал 360° вчера в 19:56
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета вчера в 12:22
Культура
Онлайн-кинотеатр Русского музея открылся для ценителей искусства
Стерлитамакский рабочий вчера в 06:50
Происшествия
В четырех муниципалитетах Приангарья введен режим ЧС из-за ливней
Байкал24 вчера в 23:33
Религия
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский женский монастырь
Журналистская правда 25 июля в 09:37
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Авто
Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок
Автостат 24 июля в 08:24
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Действующие правила предусматривают прохождение техосмотра раз в два года для автомобилей от трех до семи лет.
Российская газета вчера в 23:58
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс вчера в 05:50