с чего всё началось

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.

Экономика У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". 87

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 98

Политика В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 27 июля будет осуществляться пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», что на линии соприкосновения под Донецком.

Авто Современные машины с двигателями-полумиллионниками Обычно на большие машины ставят навороченные турбодвижки, но этот довольно простой по меркам класса атмосферник живее всех живых, устанавливается на целую россыпь моделей передне-, задне- и полноприводных.

Здоровье В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вряд ли был заражен коронавирусом нового типа.

Здоровье Эксперты назвали простые продукты, которые помогут отрастить бороду Эксперты назвали продукты, которые ему способствуют, об этом пишет издание Bold Sky.

Политика Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто "Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорилось в сообщении МИД. 209

Футбол «Манчестер Юнайтед» лишился Шоу из-за травмы до конца сезона Травма левого защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу не позволит ему сыграть в оставшихся матчах сезона-2019/20, сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.

Общество В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко. 2

Общество Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 46

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 638

Происшествия В Кузбассе за сутки выздоровели 23 человека с коронавирусом Всего в Кузбассе зарегистрировано 3 329 случаев коронавируса: 1 329 пациентов остаются под наблюдением медиков, 1 979 выздоровели, 21 человек скончался. 6

Общество Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу. 2

Армия и оружие В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K