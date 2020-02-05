Экономика
Шанс (г. Абакан)Хакасия попросила у федерального минфина 10 млрд
Правительство Хакасии обратилось в министерство финансов России в связи со сложной экономической ситуацией. Республиканские власти просят у Москвы 10,5 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой помощи, сообщили в минфине Хакасии.
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Хакасия попросила у Минфина РФ 10,5 млрд рублей на закрытие «дыры» в консолидированном бюджете
Интерфакс - Россия04 февраля в 23:06
Власти Хакасии просят финансовую поддержку у Минфина России
Московский Комсомолец Хакасия05 февраля в 02:20
Хакасия просит у Минфина РФ помощь в размере 10,5 млрд руб. для балансировки бюджета
ТАСС05 февраля в 00:47
Хакасии нужны справедливость и федеральные миллиарды
Республиканская Телевизионная Сеть05 февраля в 10:43
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