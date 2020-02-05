Экономика
Шанс (г. Абакан)Хакасия попросила у федерального минфина 10 млрд
Правительство Хакасии обратилось в министерство финансов России в связи со сложной экономической ситуацией. Республиканские власти просят у Москвы 10,5 млрд рублей в качестве дополнительной финансовой помощи, сообщили в минфине Хакасии.
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Власти Хакасии просят финансовую поддержку у Минфина России
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 02:20
Хакасия попросила у Минфина РФ 10,5 млрд рублей на закрытие «дыры» в консолидированном бюджете
Интерфакс - Россия04 февраля в 23:06
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Общество
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Найден способ прогнозирования таяния подводной мерзлоты и выбросов метана
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Экономика
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Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Политика
США намерены привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями
Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Политика
Трамп: США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене
Соединенные Штаты уничтожили в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в ходе контртеррористической операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа.
Технологии
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Футбол
L’Equipe: Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1. «Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).
Фигурное катание
Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
Футбол
Иван Обляков: «ЦСКА хорошо играл в первой части сезона»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью bobsoccer.ru на сборе в испанском Кампоаморе высказал мнение об игре команды в первой части сезона.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Киберспорт
Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?
С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
Армия и оружие
Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному»
Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.
Общество
Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
Политика
Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор
Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».
Наука
Ученые установили, какими были на самом деле динозавры
В материале издания рассказывается о последних открытиях палеонтологов, которые кардинально поменяли предыдущие представления ученых.
Культура
Девять выдающихся фильмов, которые претендуют на «Оскар» в 2020 году
Какие фильмы в 2020 году претендуют на "Оскар" – читайте в материале amic.ru.
Армия и оружие
Первый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео
Как сообщили в Минобороны РФ, первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М длительностью 34 минуты прошел штатно, у экипажа замечаний нет.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Культура
Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»
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Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Экономика
Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем полезны семечки
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Жители Благовещенска почувствовали землетрясение
Сидел за столом, вдруг почувствовал какой-то гул или вибрацию.