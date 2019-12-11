Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного совета региона.

Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

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