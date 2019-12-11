Экономика

REGNUMREGNUMХакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного совета региона.
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Евгений Челтыгмашев о политиках в Хакасии: Они словно в бункере сидят!

ИА Хакасия20:51

Депутат Иванов: «Бюджет Хакасии сверстан умно»

Шанс (г. Абакан)00:33

Бюджет республики Хакасия на 2020 год принят во втором окончательном чтении

Московский Комсомолец Хакасия06:39

Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

REGNUM03:39

Верховный совет Хакасии принял бюджет республики на 2020 год с дефицитом в 9%

ТАСС08:16

Бюджет Хакасии на 2020 год принят с дефицитом в 2,3 млрд рублей

SM News03:57

Дефицит бюджета Хакасии составит 2,3 млрд рублей

Коммерсантъ Новосибирск00:49
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Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
РИА Новости 20:44
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Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru 11:50
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ 17:39
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 17:58
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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Футбол

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ

В матче завершающего шестого тура группового отбора Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" дома сыграла с лондонским "Тоттенхэм Хотспур".
Газета.Ru 20:08
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия 14:31
Политика

Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:13
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Кнессет Израиля принял решение о самороспуске

Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва приняли решение о самороспуске, сообщает телевизионный канал кнессета.
РИА Новости 05:59
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага

Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, если запрет на выступления под российским флагом не будет отменен.
Хакасия-Информ 04:16
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Единоборства

Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 06:25
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 09 декабря в 19:02
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК 14:13
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Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС вчера в 01:21
Происшествия

В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер

В японских водах у берегов Хоккайдо был найден российский катер, пропавший больше месяца назад.
Российская газета 06:35
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
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Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru 13:02
Политика

На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко

Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 09:00
Экономика

Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

Минфин комментирует новые планы США Несмотря на то что США не включили санкции на госдолг России в бюджет Пентагона, Минфин учитывает такой риск в будущем и продолжит готовить меры защиты, рассказал Тимофеев журналистам.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
ТАСС 19:43
Общество

Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
РБК 12:45
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
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