Экономика
REGNUMХакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год
Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного совета региона.
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Бюджет республики Хакасия на 2020 год принят во втором окончательном чтении
Московский Комсомолец Хакасия06:39
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