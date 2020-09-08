По итогам минувших суток Хакасия заняла 65 место в "коронавирусном" рейтинге регионов, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах.