Хакасия в «коронавирусном» списке регионов занимает 65 позицию
По итогам минувших суток Хакасия заняла 65 место в "коронавирусном" рейтинге регионов, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах.В источнике
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Хакасия в «коронавирусном» списке регионов занимает 65 позицию
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