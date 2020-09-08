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Республиканская Телевизионная Сеть
Республиканская Телевизионная Сеть

Хакасия в «коронавирусном» списке регионов занимает 65 позицию

По итогам минувших суток Хакасия заняла 65 место в "коронавирусном" рейтинге регионов, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах.В источнике
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Rusvesna.su

Наибольший прирост за месяц: коронавирус в России

Rusvesna.su03:55
Москва 24

В России выявили 5 099 новых случаев COVID-19

Москва 24вчера в 03:30
Российская газета

За сутки в России подтверждено 5218 случаев COVID-19 в 83 регионах

Российская газета03:30
Республиканская Телевизионная Сеть

Хакасия в «коронавирусном» списке регионов занимает 65 позицию

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 03:08
Сиб.фм

Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба

Сиб.фм03:34
Клопс

В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в регион приезжали заражённые COVID-19 в августе

Клопс7 сентября в 08:17
Ranpress.ru

Вологодчина вошла в число регионов, которые получат допфинансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Ranpress.ru7 сентября в 03:18

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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