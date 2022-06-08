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Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и военными Украины возникли разногласия

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий.
Lenta.ru
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных сайтов киевских властей.
РИА Новости
В результате «очень много военнослужащих украинских погибает, что не добавляет украинских политикам популярности в войсках», заявил хакер.
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Баширов заявил, что на Украине созрела ситуация, при которой группы из СБУ, ВСУ, офиса Зеленского и западные кураторы не могут договориться.
Lenta.ru

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Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и военными Украины возникли разногласия
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Хакер RaHDIt: между офисом Зеленского и украинскими военными возникли разногласия
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